Conte è in partenza per Bruxelles: 'Sto affilando le armi, diplomatiche,' (Di giovedì 16 luglio 2020) 'Sono voluto essere qui nonostante l'appuntamento impegnativo che mi attende. Sono in partenza per Bruxelles, stiamo affilando le armi... stavo per dire, ma sarebbe una metafora impropria. Stiamo ...

Ultime Notizie dalla rete : Conte è Gli impegni del Presidente Conte di giovedì 16 luglio Governo Conte: bisogna intervenire per parita' retributiva, confido ok unanime Parlamento

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 16 lug - "Ci sono gia' delle proposte di legge in Parlamento, trovo ingiustificabile la disparita' di condizioni. Ho gia' espresso la necessita' di intervenire c ...

Lettera nel cassetto di Conte: "Rischio danni da 23 miliardi"

Non 7 miliardi di euro come pensava il governo, che aveva inserito nel decreto mille proroghe una riduzione unilaterale dell'indennizzo dovuto ad Autostrade in caso di revoca. Il risarcimento rischia ...

