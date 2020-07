Colombia, collaboratore Onu napoletano trovato morto: “Lo hanno ucciso” (Di giovedì 16 luglio 2020) Il corpo di Mario Paciolla, napoletano collaboratore Onu, è stato trovato in Colombia. Si pensa al suicidio, ma i genitori non ci stanno: “Lo hanno ucciso” Mario Paciolla, 33enne laureato in Scienze Politiche e da anni collaboratore Onu, è morto in Colombia, dove si trovava da diverso tempo. Il suo corpo è stato rinvenuto a … L'articolo Colombia, collaboratore Onu napoletano trovato morto: “Lo hanno ucciso” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

