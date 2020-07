Caltanissetta: ingerisce ovuli di cocaina ma viene scoperto, arrestato insieme con una donna (Di giovedì 16 luglio 2020) Palermo, 16 lug. (Adnkronos) - Due nigeriani, un uomo e una donna, sono stati arrestati dai Carabinieri del Comando Provinciale di Caltanissetta per spaccio di droga. In manette A.C.E., di 31 anni, e J.N., di 19 anni, entrambi senza fissa dimora e con precedenti di polizia. I due, controllati presso la stazione ferroviaria di Caltanissetta Xirbi dopo essere scesi da un treno proveniente da Palermo, dapprima hanno tentato di eludere il controllo e, una volta bloccati, alla richiesta di documenti d'identità, "si sono mostrati particolarmente nervosi, inoltre l'uomo mostrava dolori all'addome". Pertanto sono stati sottoposti ad accertamenti radiologici presso il pronto soccorso dell'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, venendo trovati in possesso di 108 grammi di sostanza stupefacente tipo cocaina, ... Leggi su liberoquotidiano

