Bimbi abusati e torturati a morte in diretta sul dark web, si allarga l’inchiesta: 28 indagati (Di giovedì 16 luglio 2020) Bimbi abusati e torturati a morte in diretta sul dark web. Si allarga l’inchiesta “Delirio” che ha ricostruito un vero e proprio inferno degli orrori, con bambini abusati sessualmente e torturati fino all’uccisione, con il progredire delle sevizie legate a pagamenti di somme in criptovalute (Bitcoin) sempre maggiori da parte degli spettatori collegati online su siti del dark web. Al momento gli indagati sono 28 ma ulteriori sviluppi potrebbero arrivare dal materiale sequestrato, tra cellulari, tablet e chiavette usb. Si allarga l’inchiesta “Delirio” della Procura dei Minori di Firenze che ha ricostruito un vero e proprio inferno degli orrori ... Leggi su limemagazine.eu

fanpage : Bimbi abusati e torturati a morte in diretta sul dark web, si allarga l’inchiesta: 28 indagati - giovannaconfal4 : RT @fanpage: Bimbi abusati e torturati a morte in diretta sul dark web, si allarga l’inchiesta: 28 indagati - dbddany : RT @Adnkronos: ++#Bimbi abusati e torturati a morte, #indagine choc su #darkweb++ - PulitiElena : RT @fanpage: Bimbi abusati e torturati a morte in diretta sul dark web, si allarga l’inchiesta: 28 indagati - MianiAttilio : Bimbi abusati e torturati a morte Indagine choc su dark web -