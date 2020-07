Aveva diffamato i partigiani: Libero condannato dal tribunale di Milano (Di giovedì 16 luglio 2020) Al di là degli aspetti legali: c'è da sperare che la destra la smetta una volta e per sempre di denigrare coloro che hanno portato libertà e democrazia in Italia dopo un ventennio di dittatura ... Leggi su globalist

liberaevivi : De Benedetti ex editore di Repubblica: questo soggetto aveva anche il mattino di padova nel 1999 e mi ha diffamato… - liberaevivi : @diab00lik questo gaglioffo aveva il mattino di padova nel 1999 e mi ha diffamato sul giornale, devo chiedere i dan… -

Ultime Notizie dalla rete : Aveva diffamato

Globalist.it

Con l’assoluzione per non aver commesso il fatto si è concluso per Marcello Olivieri un lungo iter giudiziario che lo ha visto alla sbarra per 6 lunghi anni con l’accusa di aver oltraggiato un agente ...Da domani in Lombardia la mascherina sarà obbligatoria all'aperto solo in situazioni in cui non è possibile assicurare il distanziamento anti-contagio. Questo è quanto prevede la nuova ordinanza regio ...