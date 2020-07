Autostrade, Di Maio: ‘Ora abbassare i pedaggi. Salvini? Ricordo i suoi ammiccamenti a Benetton’ (Di giovedì 16 luglio 2020) Luigi Di Maio parla della conclusione della trattativa tra il governo e Autostrade: “Sono molto soddisfatto per il risultato”. Intervenuto ai microfoni de il Corriere della Sera, Luigi Di Maio ha parlato dell’accordo tra il governo e Autostrade e ha ribadito la soddisfazione dei pentastellati che possono celebrare la vittoria al termine di una battaglia durata due anni. Accordo con Autostrade, Di Maio esulta: “Soddisfatto per il risultato, fino a qualche anno fa sarebbe stato impensabile” “Sono molto soddisfatto per il risultato, sì. Fino a qualche anno fa sarebbe stato impensabile. Lo Stato ha fatto lo Stato, ha lavorato per difendere l’interesse comune. Dopo di che non bisogna lanciarsi in toni trionfalistici, la partita non ... Leggi su newsmondo

