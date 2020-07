Apple fa la pernacchia all’Europa: non dovrà pagare i 13 miliardi di euro di tasse (Di giovedì 16 luglio 2020) L’europa è un porto franco. Tra paradisi fiscali e agevolazioni per le multinazionali, diversi Paesi dell’Ue si arricchiscono a discapito di altri. È il caso dell’Irlanda, la quale stavolta, però, è rimasta fregata. E chissà che questo episodio non possa portare a una vera riforma fiscale dell’intero sistema europeo. L’Alta Corte di Giustizia dell’Unione europea, infatti, si è pronunciata a favore del gigante tecnologico americano Apple nella sua controversia con l’UE per oltre 13 miliardi di euro di imposte arretrate in Irlanda. Questi soldi arriveranno in europa? Macché, nemmeno per sogno. Il Tribunale ha infatti dichiarato che la multinazionale non deve ... Leggi su ilparagone

