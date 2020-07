Alex Zanardi come sta, iniziato il processo di risveglio dal coma farmacologico (Di giovedì 16 luglio 2020) Sono finalmente arrivate notizie ufficiali dall’Ospedale di Siena in merito alle condizioni di Alex Zanardi. I medici, con un bollettino, hanno comunicato che è iniziata la riduzione sedo-analgesica del paziente, in seguito alla quale saranno necessari ulteriori accertamenti da parte dell’equipe per la prosecuzione dell’iter terapeutico e riabilitativo. In pratica si provvederà al risveglio del pilota dal coma farmacologico. Restano gravi le condizioni generali e il quadro neurologico così come rimane riservata la prognosi. Leggi anche –> Zanardi come sta, quadro neurologico ancora grave: da martedì ipotesi risveglio dal coma Alex ... Leggi su urbanpost

rtl1025 : ?? I medici dell'ospedale di Siena hanno avviato 'la progressiva riduzione della sedo-analgesia' per Alex #Zanardi,… - fanpage : Alex Zanardi, le ultime novità: iniziato il processo di risveglio dal coma - RaiNews : 'Le sue condizioni restano gravissime', dice il bollettino medico #AlexZanardi - kappaTI : Alex #Zanardi, iniziata la riduzione della sedazione: le condizioni neurologiche restano gravi - brongosalvatore : RT @Gianfranco_ros: ZANARDI: oggi inizia la riduzione della sedazione. ALEX il mondo è con te! -