Ufficiale, via libera dalla FIFA: i 5 cambi ci saranno anche nella prossima stagione (Di mercoledì 15 luglio 2020) Novità in arrivo per la prossima stagione. L’Ifab, l’ente che stabilisce le regole del calcio, ha deciso che la possibilità di avvalersi di cinque sostituzioni nel corso di una partita venga estesa “a tutte le competizioni fino al 31 luglio del 2021” e per i tornei internazionali fino a fine agosto, com’è scritto in una nota diffusa dalla FIFA. Il tutto per tutelare la salute dei calciatori e in ragione della situazione determinata dalla pandemia. Questa decisione dell’Ifab significa che le cinque sostituzioni saranno ammesse anche negli Europei ‘itineranti’ spostati all’anno prossimo. L'articolo Ufficiale, via libera dalla FIFA: ... Leggi su alfredopedulla

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale via Facoltà di Medicina a Trento: è ufficiale, al via le iscrizioni TrentoToday SERIE B UFFICIALE – La nuova Pallacanestro Roseto prende i diritti di Lecco

Raggiunto l’accordo con il Basket Lecco per la cessione dei diritti per il prossimo campionato, in via di costituzione il Consorzio “Le Quote” proprietario della società.

Le indagini in municipio a Villata su Andrea Cherchi: ecco di cosa è accusato l’impiegato-fotografo

Il via all'indagine l'ha data una denuncia presentata ai carabinieri ... Le aggravanti contestate al furto sono quelle di aver commesso il fatto in violazione dei suoi doveri di pubblico ufficiale, ...

