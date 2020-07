Udinese Lazio 0-0: pericolo Lasagna e De Paul (Di mercoledì 15 luglio 2020) Alla Dacia Arena, la 33ª giornata di Serie A 2019/20 tra Udinese e Lazio: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Alla “Dacia Arena”, Udinese e Lazio si affrontano nel match valido per la 33ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Udinese Lazio 0-0 MOVIOLA 23′ Punizione Lazio – Tiro interessante che parte dai piedi di Luis Alberto, De Maio rischia l’autorete ma la palla finisce dietro alla porta 20′ Conclusione Lasagna – Dal limite dell’area ci prova il giocatore bianconero ma non trova lo specchio della porta 19′ Errore Jony – Sbaglio clamoroso del terzino spagnolo che lancia in porta Lasagna e serve De ... Leggi su calcionews24

