Stasera in tv | 15 luglio 2020 | Dear John con Channing Tatum (Di mercoledì 15 luglio 2020) Andrà in onda mercoledì 15 luglio alle ore 21.30 in prima serata sul canale TV8 il film Dear John, dramma sentimentale del 2010 con Channing Tatum e Amanda Seyfried. Il film è un adattamento cinematografico del romanzo di Nicholas Sparks dal titolo Ricordati di guardare la luna. Il film Dear John, dramma sentimentale del 2010 … L'articolo Stasera in tv 15 luglio 2020 Dear John con Channing Tatum proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ultime Notizie dalla rete : Stasera luglio Film stasera in TV da non perdere oggi, martedì 14 luglio Sky Tg24 Stasera in tv | 14 luglio | Oggi sposi niente sesso, luna di miele da rifare…

Martedì 14 luglio alle ore 21.10 su La5 andrà in onda il film commedia Oggi sposi niente sesso con Ashton Kutcher. Il 14 luglio alle ore 21.10 andrà in onda su La5 il film Oggi sposi niente sesso dire ...

Stasera in tv | 14 luglio | Max Payne, il film tratto dal famoso videogame

Il detective della NYPD, Max Payne vive con il costante pensiero di trovare i colpevoli di chi ha ucciso sua moglie e sua figlia brutalmente assassinate. Più inizia a indagare sui responsabili e più d ...

