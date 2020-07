Spal-Inter, Conte: “Dobbiamo ottenere i tre punti” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Le dichiarazioni di Conte alla vigilia di Spal-Inter: “In queste sfide dobbiamo avere voglia ed entusiasmo per vincere”. MILANO – Vigilia di Spal-Inter per Antonio Conte che ai microfoni del canale ufficiale nerazzurro ha presentato la sfida: “Il nostro obiettivo sono i tre punti. Dobbiamo avere lo stesso entusiasmo e voglia avuta nelle ultime partite cercando di ottenere la vittoria. Sappiamo di affrontare una squadra ostica. Bisogna scendere in campo con il piede giusto per cercare di portare a casa il bottino pieno. Queste sfide bisogna affrontarle con la voglia di vincere“. Passaggio anche su Di Biagio: “Abbiamo trascorso un periodo insieme con la Nazionale. E’ preparato e soprattutto ha le idee ben chiare. Ha preso ... Leggi su newsmondo

