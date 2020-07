Sassuolo, Carnevali: “Vorrei fare triennale a Chiellini…” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Arrivano altre dichiarazioni piuttosto interessanti da parte dell'amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali. Nel corso dell'intervista rilasciata a Tuttosport, l'ad neroverde ha parlato anche di un sogno di mercato alquanto curioso e che riguarda... Giorgio Chiellini.Carnevali: "Disposto a proporre triennale a Chiellini"caption id="attachment 929365" align="alignnone" width="671" Giorgio Chiellini (getty images)/caption"Vorrei Chiellini", ha esordito a sorpresa Carnevali. "Giorgio è un campione e farebbe crescere velocemente tutti i nostri giovani. Sarei disposto a fargli tre anni di contratto e correi volentieri anche il rischio di farmi portare via da lui pure la scrivania...". E ancora sui difensori della Juventus e quelli del Sassuolo: "Demiral? ... Leggi su itasportpress

CalcioPillole : #Sassuolo, l’ad #Carnevali ed il suo sogno nel cassetto: “Vorrei Giorgio #Chiellini in neroverde. Sarei disposto a… - LazionewsEu : #Sassuolo, #Carnevali: “Il presidente della Regione si è complimentato con noi per la vittoria contro la Lazio. Ed… - sscalcionapoli1 : Sassuolo, Carnevali: 'Boga non lo vendiamo, abbiamo progetto ambizioso con De Zerbi' #calciomercato - ItaSportPress : Sassuolo, Carnevali: 'Vorrei fare triennale a Chiellini...' - - NWhenesday : RT @SerieAFFC: Carnevali: I hope Sassuolo beat Juventus #SassuoloJuve #SassuoloJuventus #SerieA -