Sandra Oh rivela di essere andata in terapia a causa di Grey’s Anatomy: “È stato traumatico” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Gli anni di Grey's Anatomy non sono stati solo rose e fiori per Sandra Oh: l'attrice canadese di origini coreane ha rivelato di aver vissuto inizialmente molto male l'esplosione di popolarità che è derivata dal suo debutto nel medical drama di Shonda Rhimes, al punto da dover ricorrere alla psicoterapia. Il personaggio di Cristina Yang, spigolosa e talentuosa specializzanda dell'ospedale universitario di Seattle, le è stato offerto dopo che era stata scelta per interpretare, nella stessa serie, il ruolo di Miranda Bailey (poi impersonato da Chandra Wilson). Certamente una grande occasione per la sua carriera, il ruolo che ha fatto la differenza, ma ha portato con sé anche degli effetti collaterali. La fama improvvisa, la perdita dell'anonimato e dunque in un certo ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : Sandra rivela Bird Box - Josh Malerman rivela che è in lavorazione un sequel ScreenWEEK - Cinema e Serie TV La Vita in Diretta Estate, Sandra Milo e il cocomero: scena imbarazzante in studio

Nell’ultima puntata de La Vita in Diretta Estate, la conduttrice Andrea Delogu redarguisce Sandra Milo e la esorta a non commettere scivoloni televisivi. Sandra Milo a “La Vita in Diretta Estate” Siam ...

Due giovani ricercatori torinesi scoprono un inibitore del cancro al colon

Due giovani ricercatori tra Torino e New York per una scoperta molto importante per la cura del cancro, appena pubblicata dalla prestigiosa rivista Cancer Discovery. Sandra Misale, dottorata dell'Univ ...

Nell’ultima puntata de La Vita in Diretta Estate, la conduttrice Andrea Delogu redarguisce Sandra Milo e la esorta a non commettere scivoloni televisivi. Sandra Milo a “La Vita in Diretta Estate” Siam ...Due giovani ricercatori tra Torino e New York per una scoperta molto importante per la cura del cancro, appena pubblicata dalla prestigiosa rivista Cancer Discovery. Sandra Misale, dottorata dell'Univ ...