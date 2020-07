Riusciremo finalmente a sbarazzarci dei menu? (Di mercoledì 15 luglio 2020) Nella scena passata alla storia de Il secondo tragico Fantozzi, il ragionier Ugo, alter-ego cinematografico di Paolo Villaggio, invitato dal professor Guidobaldo Maria Riccardelli a salire sul palco del cineforum fa appello a tutto il suo coraggio e alla sua esasperazione, e lo dice senza indugio alcuno: «Per me La corazzata Kotiomkin è una cagata pazzesca!». Allo stesso modo, con il medesimo senso di liberazione che il rivelare grandi scomode verità porta con sé, qui lo confessiamo: i menu dei ristoranti – ahinoi, nella maggioranza dei casi – sono brutti. Anzi, a volte proprio orrendi. Sciatti, terribilmente sciatti. Spesso eccessivamente pretenziosi e scomodissimi da consultare. Qualche esempio a supporto di questa tesi: i menu plastificati che col tempo si scollano, perdono gli angoli e lasciano ... Leggi su linkiesta

fixlenur : so benissimo che tutto questo sacrificio ci ripagherà quando finalmente riusciremo a concretizzare tutto quello che… - FioriFlavio : @ahabello @FabrizioDalCol Forse riusciremo finalmente a fare qualche riforma - CLPortland : Chissà se quando ci sarà una rete decente su tutto il territorio riusciremo finalmente ad abolire il denaro contante. - ansiogenaaf : @sebavettels Non farmi preoccupare che ti voglio in forma per quando riusciremo FINALMENTE a rincontrarci ?? - flawcalum : Io che tra due settimane finisco finalmente la sessione, felice di poter andare tutti i giorni al mare e vedermi an… -

Ultime Notizie dalla rete : Riusciremo finalmente Riusciremo finalmente a sbarazzarci dei menu? Linkiesta.it SciatterieRiusciremo finalmente a sbarazzarci dei menu?

Spesso scomodi e non funzionali, forse potrebbero essere dimenticati a favore di un’alternativa più ecologica sfruttando tutte le potenzialità del digitale. Ma in molti non sono convinti, soprattutto ...

Spesso scomodi e non funzionali, forse potrebbero essere dimenticati a favore di un’alternativa più ecologica sfruttando tutte le potenzialità del digitale. Ma in molti non sono convinti, soprattutto ...