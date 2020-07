Reggio Emilia, bambina positiva al virus: chiuso centro estivo. In isolamento operatori e compagni (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il centro estivo di Rolo, in provincia di Reggio Emilia, è stato chiuso perché una delle bambine iscritte è risultata positiva al coronavirus. La bimba era stata sottoposta al test perché il padre era stato contagiato: entrambi sono in buone condizioni di salute, ma subito è stato chiuso il campo estivo (in via precauzionale, nell’attesa dei risultati del test) e tutte le persone che hanno avuto contatti con lei – alunni e operatori – si trovano in isolamento preventivo. Ieri un caso simile era stato registrato in provincia di Vicenza. Come previsto dalle misure anti Covid, le attività erano state suddivise per piccoli gruppi: ora i 7 ... Leggi su ilfattoquotidiano

