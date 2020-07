Real Madrid, Zidane: “Due pareggi? Preferisco vincere” (Di mercoledì 15 luglio 2020) “Due pareggi? No, Preferisco vincere. Pensiamo alla partita di domani, giocheremo alla morte come facciamo sempre e come sicuramente farà il VillarReal”. Queste le parole di Zinedine Zidane alla vigilia di Real Madrid-VillaReal, gara valevole per la trentasettesima giornata di Liga 2019/2020. Le Merengues sono sempre più vicine alla vittoria del titolo.“Sarà la prova più dura, sono una grande squadra – ha detto il tecnico dei Blancos -. Hazard? Sembra aver superato il fastidio. Io mi sento motivato all’interno del club. Bale? Fai sempre la stessa domanda. A noi interessa la partita, come interessa a Gareth”. Leggi su sportface

