Rashford riceverà una laurea ad honorem per l’impegno contro la povertà infantile (Di mercoledì 15 luglio 2020) Marcus Rashford diventerà il più giovane ad essere insignito di una laurea ad honorem dall’Università di Manchester, come riconoscimento dei traguardi raggiunti come calciatore e promotore appassionato contro la povertà infantile. Il 22enne seguirà le orme di due leggende del Manchester United come Alex Ferguson e Bobby Charlton, che anche loro hanno ricevuto il titolo accademico. Queste le prime parole di Rashford. È un giorno ricco di orgoglio per me e la mia famiglia. Quando si vedono i grandiosi nomi che hanno ricevuto questo dottorato in passato, rende umili. Abbiamo ancora tanta strada da fare nella lotta alla povertà infantile in questo paese, ma ricevere un riconoscimento dalla tua città significa che ... Leggi su ilnapolista

