Rashford, laurea ad honorem per la lotta alla povertà infantile (Di mercoledì 15 luglio 2020) Campione in campo, eroe fuori. L'attaccante dello United Marcus Rashford riceverà un dottorato onorario all'università di Manchester per la sua campagna contro la povertà infantile. Una battaglia ... Leggi su gazzetta

