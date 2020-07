Petrolio: Up, a giugno consumi in calo (Di mercoledì 15 luglio 2020) (Teleborsa) – I consumi petroliferi italiani sono ammontati a 4,2 milioni di tonnellate, con un decremento pari al 17,6% (-893.000 tonnellate) rispetto allo stesso mese del 2019. E’ quanto rilevato dall’Unione petrolifera che ritiene il dato “sostanzialmente in linea con le nostre previsioni, molto più contenuto di quello del mese di maggio grazie alla ripresa degli spostamenti fra Regioni dal 3 giugno e all’apertura delle frontiere interne all’Europa da metà giugno”. Nei primi 6 mesi i consumi petroliferi italiani sono ammontati a 23,2 milioni di tonnellate, con un decremento del 20,5% (-5.977.000 tonnellate) rispetto al primo semestre del 2019. I consumi di carburanti autotrazione (benzina+gasolio) sono risultati pari a 11,3 milioni di ... Leggi su quifinanza

La produzione di petrolio in Venezuela è stata a giugno di 356.000 barili al giorno, ai livelli del 1934

