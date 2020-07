Palermo finisce sott’acqua a causa di un violento nubifragio (Di mercoledì 15 luglio 2020) Scene apocalittiche a Palermo dove un violento nubifragio estivo si è abbattuto sul capoluogo su diversi paesi della provincia dal primo pomeriggio di mercoledì. In pochi minuti molte zone si sono allagate. Decine le segnalazioni giunte già in meno di un’ora dall’inizio dell’acquazzone ai centralini dei vigili del fuoco per richieste di intervento. Notevoli disagi sono stati registrati in viale Regione Siciliana, dove prima delle 17 sono stati chiusi i sottopassaggi invasi dall’acqua. La circonvallazione è rimasta bloccata. Problemi sono stati registrati anche in via Messina Marine – nella zona dell’ospedale Buccheri La Ferla – alla Noce, in via Ugo La Malfa, via Leonardo Da Vinci, Zisa (una ragazza è rimasta impantanata con la sua auto in via Imera) e Borgo ... Leggi su laprimapagina

