Pagelle Lecce-Fiorentina 1-3: voti e tabellino Serie A 2019/2020 (Di mercoledì 15 luglio 2020) Le Pagelle, i voti e il tabellino del match tra Lecce e Fiorentina, match valido per la trentatreesima giornata di Serie A 2019/2020. Cade nuovamente la formazione di Liverani e rimane al terzultimo posto della graduatoria. Tris della Fiorentina che sale a più dieci dalla zona rossa. Tutto facile nel primo tempo per la formazione di Iachini con le reti di Ghezzal, Chiesa e Cutrone. Il Lecce nel finale ha provato ha provato a salvare la faccia con il gol di Shakhov. GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH (VIDEO) IL GOL DI CHIESA (VIDEO) IL GOL DI GHEZZAL (VIDEO) IL GOL DI CUTRONE (VIDEO) Lecce (4-3-2-1): Gabriel 6.5; Rispoli 4.5, Lucioni 5, Paz 4.5 (dal 65′ Dell’Orco 6), Donati 5.5; Majer 5.5 ... Leggi su sportface

LecceCalcio : #Lecce-#Fiorentina 1-3: vota le pagelle dei tifosi - - Fantacalcio : Lecce-Fiorentina, 1-3: tabellino, voti, assist e pagelle per il #fantacalcio - sportface2016 : #LecceFiorentina Ecco le pagelle del match del Via del Mare: Chiesa in stato di grazia, sciagurato Rispoli - infoitsport : Pagelle Cagliari – Lecce 0-0: buona partita, ma vincono solo i portieri! – Voti Fantacalcio - zazoomblog : Pagelle e Highlights 32^giornata: Napoli-Milan 2-2 super Mertens. Cagliari-Lecce 0-0. Fiorentina-Verona 1-1 Cutrone… -