Mutui al minimo storico: 1,26%, ed aumentano i prestiti concessi a famiglie e imprese (Di mercoledì 15 luglio 2020) Continuano a scendere i tassi di interesse applicati dalle banche ai Mutui per la casa e anche quelli per le imprese. Secondo le rilevazioni dall’Abi — l’associazione delle banche presieduta da Antonio Patuelli —a giugno il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è l’1,26%. Un calo costante, negli anni ed anche all’interno … L'articolo Mutui al minimo storico: 1,26%, ed aumentano i prestiti concessi a famiglie e imprese proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

