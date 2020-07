Mondiali 2022 in Qatar, ecco il calendario ufficiale (Di mercoledì 15 luglio 2020) Da poco sono stati confermati i Mondiali 2022 in Qatar. Sarà la prima volta nella storia che si disputerà la competizione nella stagione invernale Da poco arriva la conferma dei Mondiali 2022 in Qatar. La competizione che si svolge da quasi cento anni, per la prima volta sarà disputata nel periodo invernale. Ed arrivano anche le prime date ufficiali, con la prima partita che sarà disputata il 21 novembre. Il calendario si articolerà in quasi un mese con quattro partite al giorno. La finale sarà disputata il 18 dicembre 2022. Risale ad un anno fa ormai la notizia dei Mondiali 2022 in Quatar, quando la FIFA lo annuncio sul sito ufficiale. La notizia che anche ... Leggi su zon

