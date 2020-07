Milan-Parma 3-1, Calhanoglu: “Grande momento per noi, vogliamo fare più punti possibile” (Di mercoledì 15 luglio 2020) “E’ un gran momento per noi, dalla ripresa del campionato siamo tornati bene. Ci siamo allenati per vincere queste partite, ma vogliamo chiudere con più punti possibile“. Lo ha detto Hakan Calhanoglu ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del Milan sul Parma. Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Milan Parma DIRETTA Serie A: in campo Milan Parma 3-1 LIVE ANSA Nuova Europa Rimonta al Parma, milanisti in coro: “Non facciamocelo scappare”

Dopo un primo tempo di sofferenza, il Milan è tornato al successo in campionato con una brillante rimonta ai danni del Parma. Tripudio dei tifosi rossoneri sul web, per i milanisti gli eroi del match ...

Sotto di un gol, il Milan recupera e batte il Parma 3-1

Con un 3-1 in rimonta a San Siro sul Parma il Milan fa un altro passo decisivo in classifica e agguanta il Napoli che non va oltre l'1-1 sul campo di un solido Bologna. La Samp dilaga in casa (3-0) co ...

