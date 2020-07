Mariasole Pollio Instagram, sensuale in bikini con la pelle bagnata: «Sei disarmante!» (Di mercoledì 15 luglio 2020) L’attrice Mariasole Pollio su Instagram ha deciso di rendere decisamente interessante il conto alla rovescia per il suo compleanno. Poche ore fa ha postato uno scatto particolarmente sensuale, attraverso il quale ha comunicato a tutti che mancano 4 giorni. Naturalmente i suoi numerosi followers, oltre un milione, si sono concentrati sulla foto. Il volto noto della serie Tv di Rai 1 Don Matteo in bikini è pazzesca. Il suo fisico scolpito non passa minimamente inosservato. Infatti, il post in pochissimo tempo ha ricevuto una marea di like e commenti. Davanti a tanta perfezione e seduzione, la fervida immaginazione dei fan si è letteralmente scatenata. Leggi anche –> Mariasole Pollio Instagram, fisico scultoreo strizzato ... Leggi su urbanpost

VanityFairIt : Mariasole Pollio, star di fiction di successo come «Don Matteo» , ha 17 anni ma ha la maturità di una stella naviga… - MarioManca : #MariasolePollio: «Quando ho capito che la sensibilità è un dono» - zazoomnews : Mariasole Pollio: «Quando ho capito che la sensibilità è un dono» - #Mariasole #Pollio: #«Quando #capito - carrotsocks : che bella che è mariasole pollio - ferrarivalee : solo per me Andrea ha qualcosa di uguale a Mariasole Pollio? #TemptationIsland -

Ultime Notizie dalla rete : Mariasole Pollio «Spettacolare, tu sei l'estate!», Mariasole Pollio splende in un look estivo paradisiaco UrbanPost Mariasole Pollio Instagram, sensuale in bikini con la pelle bagnata: «Sei disarmante!»

L’attrice Mariasole Pollio su Instagram ha deciso di rendere decisamente interessante il conto alla rovescia per il suo compleanno. Poche ore fa ha postato uno scatto particolarmente sensuale, attrave ...

Mariasole Pollio: «Quando ho capito che la sensibilità è un dono»

Mariasole Pollio, star di fiction di successo come «Don Matteo» e reginetta su Instagram con i suoi 1.3 milioni di seguaci, si prepara a tornare, per il secondo anno consecutivo, come inviata di «Batt ...

L’attrice Mariasole Pollio su Instagram ha deciso di rendere decisamente interessante il conto alla rovescia per il suo compleanno. Poche ore fa ha postato uno scatto particolarmente sensuale, attrave ...Mariasole Pollio, star di fiction di successo come «Don Matteo» e reginetta su Instagram con i suoi 1.3 milioni di seguaci, si prepara a tornare, per il secondo anno consecutivo, come inviata di «Batt ...