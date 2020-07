Mangia pesce crudo, un verme le si attorciglia ad una tonsilla (Di mercoledì 15 luglio 2020) Aveva dolore e fastidio alle tonsille la donna di 25 anni di Tokyo che, recatasi in ospedale, pare abbia scoperto di avere un lungo verme attorcigliato attorno a una tonsilla. Secondo i medici, è probabile che il parassita sia entrato nel corpo della donna dopo che questa ha mandato del pesce crudo. verme nero attorno alla tonsilla: lo pseudoterranova azarasi Aveva uno strano dolore in fondo alla gola, ed alla fine sono stati i medici del St. Luke International Hospital di Tokyo a spiegarle di cosa si trattava. attorcigliato alla sua tonsilla sinistra c’era un verme nero, uno pseudoterranova azarasi della lunghezza di 38 millimetri per 1,5 millimetri. Il verme è ... Leggi su thesocialpost

