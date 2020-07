Lorenzo Amoruso furioso con Manila Nazzaro: “Dice bugie, non ha capito con chi ha a che fare” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Fine della storia tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso? Dopo le parole dell’ex Miss Italia, partecipante a Temptation Island (“Il fatto che lui non abbia proprio voglia di trasferirsi da Firenze a Roma mi ha un po’ allontanata… Io non posso dipendere da un uomo per far campare i miei figli, devo lavorare”), l’ex calciatore della Fiorentina, anch’egli nel reality show, è andato su tutte le furie: “Le bugie dall’altro lato del villaggio sono fin troppo esagerate perché prima di venire qui abbiamo parlato dell’ipotesi che io possa comprare casa a Roma. Voglio vedere fino a dove arriva, perché non ha capito con chi ha a che fare”. Leggi su sportface

Notiziedi_it : Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro, vita e carriera dei due fidanzati di Tempatation Island. Dai successi ai fallimen… - Notiziedi_it : Temptation Island 2020, chi sono Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso - Gordygfl : @bazzerk0 Oh both names get it now as in Nacho Novo, Nuno Capucho, Lorenzo Amoruso, Gennaro Gattuso, etc - Michael58576919 : @bazzerk0 Lorenzo Amoruso - Notiziedi_it : Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro, vita e carriera dei due fidanzati di Tempatation Island. Dai successi ai fallimen… -