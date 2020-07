Le cooperative di comunità della Toscana si allargano (Di mercoledì 15 luglio 2020) Sono sedici i nuovi progetti che la Regione Toscana ha deciso di finanziare. Le nuove nate andranno ad aggiungersi alle ventiquattro cooperative di comunità già partite due anni fa. L’esperienza di rigenerazione sociale nelle frazioni e nelle zone montane ha dato vita a una rete sempre più diffusa sul territorio, tanto che adesso arriva a comprendere 40 entità in tutto. Presto poi potrebbe allargarsi ulteriormente con altri 13 progetti che sono già stati ritenuti validi e finanziabili e per i quali saranno cercate nuove risorse. Le nuove sedici cooperative di comunità sono state selezionate attraverso un bando da 740 mila euro. E’ il secondo fatto per sostenere la nascita e la crescita – nella fase iniziale – di queste forme di cooperazione sociale che coinvolgono la ... Leggi su laprimapagina

