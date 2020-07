La Regina Elisabetta produce il suo gin (per risanare i conti di Buckingham Palace) (Di mercoledì 15 luglio 2020) I giornali inglesi lo hanno definito “delicato”, “elegante” e “floreale”: Buckingham Palace ha annunciato che metterà in vendita una propria marca di gin, il drink preferito dalla Regina Elisabetta. Un piacere che anche i comuni mortali potranno concedersi: una bottiglia costerà 40 sterline (circa 45 euro). I profitti andranno alle Collezioni Reali, che stanno affrontando “la sfida più grande” dopo che la pandemia ha costretto a chiudere per mesi tutti i palazzi: le perdite stimate a causa dei mancati introiti ammontano a 30 milioni di sterline.Il Fondo per la Collezione Reale ha già avviato la produzione: la bevanda, hanno fatto sapere, si presenta con “note di agrumi e di erbe derivate da 12 varietà botaniche”, alcune ... Leggi su huffingtonpost

Corriere : Ora la Regina produce gin (che vende a 45 euro la bottiglia) - Corriere : Ora la Regina produce gin (che vende a 45 euro la bottiglia) - Corriere : Elegante e floreale, arriva il gin della regina Elisabetta (per pagare i conti di Buckingham Palace) - repubblica : Ecco il Gin della Regina Elisabetta (che oltre a berlo lo produce e lo vende) [di ANTONELLO GUERRERA] [aggiornament… - alcinx : RT @HuffPostItalia: La Regina Elisabetta produce il suo gin (per risanare i conti di Buckingham Palace) -