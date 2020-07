Juventus, Platini: “Dybala mi piace, ricorda Sivori. Io ero più trascinatore di lui” (Di mercoledì 15 luglio 2020) “L’Avvocato Agnelli non c’è più, non posso fargli dire cose che magari non penserebbe. Però sì, se gli era piaciuto Sivori, penso che avrebbe apprezzato oltremodo Dybala. L’argentino è bravissimo in campo ed è un ragazzo dalla faccia pulita. Sembra proprio una bella persona”. Michel Platini spiega così il suo pensiero sull’uomo più in forma della Juventus, Paulo Dybala, nel corso di un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ma evita paragoni con il passato, in particolare con se stesso. L’unico giocatore che accosta alla Joya per certi movimenti è Sivori: “Siamo diversi. In campo mi piace, fa sempre belle cose: dalla corsa, dal dribbling, dai movimenti, io sono ... Leggi su sportface

