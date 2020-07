Il turnover senza pietà di Gasperini è più percepito che reale. Quello di Sarri è inesistente (Di mercoledì 15 luglio 2020) All’80’ di Atalanta-Brescia – si era sul 6-1 – esce il secondo portiere Sportiello ed entra il terzo portiere Rossi. Il quale, poveretto, farà in tempo a prendere persino un gol. Nel mentre, sui soliti social, montava l’onda del regolamento di conti morale: non si fa, cambiare il portiere senza un infortunio perlomeno autocertificato è da infami, non si umilia così l’avversario. Avversario, va ricordato, già umiliato per bene nei precedenti 80 minuti. Ma la celere giustizia della rete aveva già travolto il turnover scientifico di Gasperini. Nel calcio come nella vita ci sono delle regole non scritte, nel caso di specie per rispetto dell’avversario non affondi il colpo, gli risparmi l’onta. C’è una scuola di pensiero, nello sport, che predica ... Leggi su ilnapolista

napolista : Il turnover senza pietà di Gasperini è più percepito che reale. Quello di Sarri è inesistente I social lo attaccan… - antidisagio1 : RT @AndreaInterNews: Stasera #Gasperini ha l'occasione d'oro per fingere di fare turnover in vista del PSG, perdere contro Sarri appellando… - ChristianPelos2 : RT @AndreaInterNews: Stasera #Gasperini ha l'occasione d'oro per fingere di fare turnover in vista del PSG, perdere contro Sarri appellando… - sunday_ky : RT @AndreaInterNews: Stasera #Gasperini ha l'occasione d'oro per fingere di fare turnover in vista del PSG, perdere contro Sarri appellando… - _enzenz : RT @AndreaInterNews: Stasera #Gasperini ha l'occasione d'oro per fingere di fare turnover in vista del PSG, perdere contro Sarri appellando… -