Ibrahimovic oggi taglierà il traguardo delle 100 presenze in rossonero: lascerà un’eredità (Di mercoledì 15 luglio 2020) Zlatan Ibrahimovic taglierà oggi il traguardo delle 100 presenze con la maglia del Milan: ecco cosa lascerà lo svedese Zlatan Ibrahimovic con ogni probabilità sarà titolare anche questa sera contro il Parma e proprio contro i ducali taglierà il traguardo delle 100 presenze con la maglia del Milan. Con 62 reti è il rossonero che ha segnato di più nell’ultimo decennio in casa rossonera, con gli immediati inseguitori che seguono molto distanziati (Bonaventura con 35). Come spiega La Gazzetta dello Sport lo svedese lascerà un’eredità molto pesante nelle mani di Rangnick. Sono moltissimi, infatti, i giocatori migliorati nel loro rendimento da ... Leggi su calcionews24

