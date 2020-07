Hulk annuncia: «A dicembre andrò via dalla Cina. Non voglio più giocare qui» (Di mercoledì 15 luglio 2020) Hulk potrebbe presto tornare a calcare i campi europei: il centravanti brasiliano non vuole più giocare in Cina Hulk ha annunciato che lascerà il campionato cinese. L’attaccante dello Shanghai SIPG Hulk ha parlato così del suo futuro ai microfoni di Globo Esporte. «A dicembre il mio contratto terminerà. Abbiamo già avuto un incontro con la società e ho detto che non avevo intenzione di prolungarlo. Sto ricevendo molte offerte da diversi Paesi. Ci sono offerte di club europei che giocano in Champions League e dal Brasile. Anche dalla Cina. Ma non voglio più giocare qui. Non mi concentro sul fattore monetario, penso solo a dove sarò ... Leggi su calcionews24

