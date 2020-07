Ghost of Tsushima analizzato da Digital Foundry: qualche incertezza ma Sucker Punch compie grandi passi in avanti (Di mercoledì 15 luglio 2020) Gli esperti di Digital Foundry hanno presentato la loro analisi tecnica dedicata a Ghost of Tsushima, dove si sono concentrati principalmente sulla grafica e sulle prestazioni visive, ma hanno anche parlato un po' delle prestazioni tecniche del gioco. Il loro risultato evidenzia che si tratta del miglior gioco di Sucker Punch, ma che ha qualche pecca che non lo rende perfetto.Parlando delle prestazioni, John Linneman ha affermato che gli sviluppatori sono riusciti a realizzare 30 frame al secondo quasi stabili - su PS4 Pro in modalità "risoluzione". Ghost of Tsushima offre due modalità visive quando viene riprodotto su PS4 Pro: una modalità di qualità e una modalità che favorisce un "frame-rate ... Leggi su eurogamer

