Formula 1, Hamilton: “Potremmo fare qualcosa per ravvivare la seconda gara di Silverstone” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Il Mondiale 2020 di Formula 1, dopo una lunga ed interminabile attesa, è partito due settimane fa in Austria sul tracciato del Red Bull Ring e, questa settimana, farà tappa in Ungheria per lo svolgimento della terza gara stagionale. Dopo una breve pausa ci si recherà in Gran Bretagna per una nuova doppia gara ma, se allo Spielberg è stata la pioggia a rimescolare le carte, a Silverstone si rischia seriamente un back-to-back con due Gran Premi quasi identici. Stando a quanto riportato da ‘Autosprint’ il campione del mondo Lewis Hamilton vorrebbe l’introduzione di un fattore che possa creare incertezza nella corsa di casa: “Abbiamo queste due gare a Silverstone e potremmo assolutamente fare qualcosa per ravvivarle, soprattutto la ... Leggi su sportface

