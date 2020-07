FORMAZIONI Lecce Fiorentina: Cutrone e Ribery insieme dal 1′ (Di mercoledì 15 luglio 2020) Ecco le scelte ufficiali degli allenatori per il match valido per la 33ª giornata di Serie A 2019/20: FORMAZIONI Lecce Fiorentina Ecco gli schieramenti ufficiali di Lecce-Fiorentina, match valido per la 33ª giornata di Serie A 2019/2020. Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Rispoli, Lucioni, Paz, Donati; Majer, Petriccione, Barak; Mancosu; Babacar, Farias. Fiorentina (3-4-3): Terracciano; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Chiesa, Ghezzal, Pulgar, Duncan, Dalbert; Cutrone, Ribery. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

