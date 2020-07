Fonseca: “Giocare col Verona è sempre difficile. Stasera Zaniolo non ha aiutato la squadra” (Di giovedì 16 luglio 2020) Il tecnico della Roma, Fonseca, ha parlato al termine della sfida vinta contro il Verona per 2-1. Ecco le sue parole rilasciate ai microfoni di Sky Sport: “È sempre difficile giocare contro squadre come l’Hellas. Ma penso che abbiamo vinto bene. È vero che avremmo potuto chiuderla prima, abbiamo avuto diverse occasioni. Difensivamente siamo stati ottimi, Pau Lopez non ha fatto praticamente nulla. Mancini ha un grande atteggiamento, sono con lui. Zaniolo deve fare di più per aiutare la squadra, e Stasera non l’ha fatto”. FOTO: Twitter Roma L'articolo Fonseca: “Giocare col Verona è sempre difficile. Stasera Zaniolo non ha ... Leggi su alfredopedulla

yutomanga : RT @NonSoloJuve: ??”Quando #Zaniolo entra, deve prima giocare per la squadra. Non mi è piaciuto l’atteggiamento di #Zaniolo oggi.” [Fonseca] - VoceGiallorossa : ??? Le parole di @PFonsecaCoach ???? Clicca qui per leggere l'intervista integrale - Hellas1903it : Fonseca: “Difficile giocare contro il Verona” - AleGobbo87 : RT @NonSoloJuve: ??”Quando #Zaniolo entra, deve prima giocare per la squadra. Non mi è piaciuto l’atteggiamento di #Zaniolo oggi.” [Fonseca] - pol2187 : RT @NonSoloJuve: ??”Quando #Zaniolo entra, deve prima giocare per la squadra. Non mi è piaciuto l’atteggiamento di #Zaniolo oggi.” [Fonseca] -

Ultime Notizie dalla rete : Fonseca “Giocare Sicilia: Salvini, 'Musumeci? Non lo vedo per problemi di tempo ma ci mandiamo sms' Affaritaliani.it