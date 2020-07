EMUI 10.1 e Magic 3.1 raggiunge 39 smartphone Huawei e Honor (lista luglio 2020) (Di mercoledì 15 luglio 2020) Bel colpo per EMUI 10.1 e pure per Magic 3.1. Le due interfacce per smartphone Huawei e Honor cominciano ad essere onnipresenti almeno su un folto gruppo di dispositivi, per l'esattezza ben 39 dei due brand. Le buone notizie riguardano dunque tanti clienti che hanno a portata di mano l'ultima esperienza software del loro produttore. L'ultima lista di dispositivi con a bordo proprio le due versioni dell'aggiornamento è stata fornita dal sito GizChina.com. Gli smartphone con la nuova versione software rientrano tra i più recenti dei brand, pur con qualche eccezione. I passi in avanti compiuti, in pratica nella prima parte del 2020, hanno riguardato in particolar modo gli utenti residenti in Cina, i primi in assoluto a godere delle ... Leggi su optimagazine

