Elga Enardu esagerata di schiena, lato B tornito nel tanga del bikini: «Wow… Beato tuo marito» (Di mercoledì 15 luglio 2020) Continua ad incantare i follower Elga Enardu, ex tronista e moglie di Diego Daddi, sorella gemella di Serena, tornata alla ribalta grazia a ‘Temptation Island Vip’ prima e il ‘Grande Fratello Vip’. La splendida sarda ha pubblicato qualche ora fa un ritratto audace al mare. Una foto che lei stessa in calce al post definisce «forse eccessiva» ed effettivamente si tratta di un’immagine di schiena che mette in primo piano il lato B strepitoso. Una scultura greca sembra, è pazzesca. Valanga di cuoricini e centinaia di complimenti: i follower sono letteralmente impazziti. leggi anche l’articolo —> Paola Turani mozzafiato in bikini sullo yacht, fisico statuario e lato B di marmo: «Spettacolo» «Wow… ... Leggi su urbanpost

Ultime Notizie dalla rete : Elga Enardu «155 centimetri di perfezione», Elga Enardu bagnata e scultorea: seni schiacciati balzano dal bikini UrbanPost Elga Enardu, fisico scultoreo e lato b in primo piano: Instagram in tilt per lo scatto al mare

Elga Enardu, lo scatto al mare di spalle manda in tilt i followers: fisico scultoreo e lato b da urlo per la sorella di Serena. Elga Enardu incanta i followers con lo scatto al mare: fisico scultoreo ...

Elga Enardu bagnata e scultorea, seni schiacciati balzano dal bikini, troppo: «Non sei tu!»

Stordisce il social con il suo fisico scultoreo Elga Enardu: bagnata e super sexy si abbandona sotto il sole della sua Sardegna. Rapporto di odio-amore quello dell’ex tronista cagliaritana con i ...

Elga Enardu, lo scatto al mare di spalle manda in tilt i followers: fisico scultoreo e lato b da urlo per la sorella di Serena. Elga Enardu incanta i followers con lo scatto al mare: fisico scultoreo ...Stordisce il social con il suo fisico scultoreo Elga Enardu: bagnata e super sexy si abbandona sotto il sole della sua Sardegna. Rapporto di odio-amore quello dell’ex tronista cagliaritana con i ...