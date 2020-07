Daydreamer: SANEM in soccorso di CAN, ma lui come reagirà? Anticipazioni (Di mercoledì 15 luglio 2020) Le opportunità lavorative non mancheranno a SANEM Aydin (Demet Ozdemir) nelle prossime puntate di Daydreamer – Le Ali del Sogno. La nostra protagonista riceverà infatti una proposta dall’italo-francese Enzo Fabbri (Ozgur Ozberk), ma sarà assolutamente indecisa sul da farsi.Leggi anche: UN POSTO AL SOLE, Anticipazioni puntata di mercoledì 15 luglio 2020Scopriamo insieme per quale ragione, grazie alle Anticipazioni. Daydreamer – Le Ali del Sogno, trame: Can decide di rompere con SANEM Tutto partirà in seguito alla confessione di SANEM, che renderà partecipe Can Divit (Can Yaman) di aver aiutato Emre (Birand Tunca) a sottrargli alcuni documenti importanti per la Fikri Harika. A quel punto, il fotografo non ... Leggi su tvsoap

