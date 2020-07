Covid, 17enne incinta positiva: si teme focolaio al campo rom di Scampia (Di mercoledì 15 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Non sapeva di essere positiva al Covid-19. Una 17enne incinta del campo rom di Scampia ha scoperto di essere positiva al coronavirus. Asintomatica e senza nessun sospetto che avesse potuto contrarre il virus, si è recata in ospedale per dei controlli di routine sullo stato della sua gestazione e proprio in ospedale è avvenuta la scoperta. La 17enne rumena, che vive nel campo rom di Scampia nei pressi della Circumvallazione esterna della periferia Nord, è stata dunque ricoverata. Contemporaneamente sono partite le indagini per verificare se la ragazza rappresenta un caso isolato oppure se a Scampia è nato un nuovo ... Leggi su anteprima24

