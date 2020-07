Autostrade, Di Maio: “Benetton hanno ceduto”. Salvini attacca, ‘Nessuna revoca’. Meloni, ‘Finita a tarallucci e vino’ (Di mercoledì 15 luglio 2020) Accordo con Autostrade, esulta il Movimento 5 Stelle: “Escono i Benetton, entra lo Stato”. Critiche dal Centrodestra: “Finita a tarallucci e vino”. Il Movimento 5 Stelle esulta per la fine della trattativa con Autostrade. Non si è arrivati alla revoca delle concessioni ma di fatto i Benetton faranno un passo indietro e Cdp diventerà azionista di maggioranza. Lo Stato quindi sarà responsabile della gestione della rete di competenza di Aspi. Accordo con Autostrade, il Movimento 5 Stelle esulta: “Escono i Benetton, entra lo Stato” Il ministro Patuanelli, come riportato da il Corriere della Sera, ha espresso tutta la sua soddisfazione per il risultato ottenuto e ha voluto elogiare il lavoro svolto dal premier Conte. “Torna agli italiani ciò ... Leggi su newsmondo

matteosalvinimi : A differenza di altri, non ho mai incontrato un Benetton nella vita. Di Maio e Toninelli non scarichino la propria… - LegaSalvini : Autostrade, Matteo Salvini replica a Di Maio: 'A differenza sua non ho mai incontrato un Benetton'. - FerdiGiugliano : Di Maio e Conte hanno annunciato per anni la revoca delle concessioni ad Autostrade. Questa revoca alla fine non c'… - dinarnagi : RT @FerdiGiugliano: Di Maio e Conte hanno annunciato per anni la revoca delle concessioni ad Autostrade. Questa revoca alla fine non c'e' s… - amperrino : Aspi, gioia Di Maio e Di Battista'Finalmente, schiaffo ai Benetton' -