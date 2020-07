Alluvione a Palermo, un testimone: “tornavo da una vacanza e sono piombato nell’inferno”. Pompieri ancora a lavoro (Di mercoledì 15 luglio 2020) “Tornavo da due giorni di vacanza e sono improvvisamente piombato nell’inferno di viale Regione Siciliana“. Alessandro Di Gregorio era in macchina con la moglie quando su Palermo si è abbattuta una bomba d’acqua che causato un’Alluvione, provocato la morte di due persone. “Ho visto la Circonvallazione allagata, genitori con bimbi in braccio che piangevano mentre cercavano riparo ovunque – aggiunge Di Gregorio –. C’erano automobilisti sui tetti delle auto, passanti che cercavano di fuggire a piedi nudi dal fiume di acqua e fango. Qualcuno si accasciava a terra. Con il pavimento dell’auto allagato, ho provato a studiare un percorso alternativo per andare a casa evitando le strade più a rischio. Per fortuna mi è andata ... Leggi su meteoweb.eu

Frances73033585 : RT @FabrizioDelpret: Dopo il terremoto di Messina era a mangiare pane e nutella; dopo il crollo del Ponte Morandi era a festeggiare al rist… - af9cbf38be1446f : RT @liamvoice_: 2 morti a Palermo sommersi in auto dall'acqua a causa dell'alluvione. Una catastrofe questo 2020. #Palermo - Th3_Smoking_Man : @LeolucaOrlando1 @DrpcSicilia @emergenzavvf Il sistema d’allerta è fallibile. Ricordo un’allerta rossa, scuole chiu… - MisakiKotoko4 : RT @Mediterraneoweb: Alluvione a Palermo, queste immagini sono di Baida #Palermo #alluvione - giorgiafisichel : RT @FabrizioDelpret: Dopo il terremoto di Messina era a mangiare pane e nutella; dopo il crollo del Ponte Morandi era a festeggiare al rist… -