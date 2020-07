Afragola, 47enne in manette: sequestrati 2 kg e mezzo di droga in un deposito (Di mercoledì 15 luglio 2020) Afragola. Si era diffusa la voce di un nuovo “deposito” in città ed i carabinieri non si sono fatti attendere, 47enne in manette. I Carabinieri della stazione di Afragola hanno perquisito l’abitazione di Giuseppa Iorio, 47enne del posto già nota alle forze dell’ordine: il bottino è stato considerevole, ben 2 chili e 600 grammi di … Leggi su 2anews

