Violenza sulle donne, dalla commissione su femminicidio ok a relazione su centri antiviolenza (Di martedì 14 luglio 2020) ROMA – Maggiori risorse, fondi meno precari e per 3 anni e non più ogni anno, meno burocrazia e meno passaggi per la gestione delle risorse, aggiornamento dell’intesa Stato-Regioni e criteri più precisi per i requisiti di individuazione degli enti gestori. E’ questa la ricetta prevista dalla Commissione di inchiesta del Senato sul femminicidio e la violenza di genere, che oggi ha approvato all’unanimità la relazione sulla “‘Governance dei servizi antiviolenza e sul funzionamento dei centri e delle Case rifugio”. Leggi su dire

