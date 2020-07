Un taxi “giallo” per la Val Verzasca (Di martedì 14 luglio 2020) Il servizio, in fase di test nella valle, sarà aperto a tutti durante il prossimo fine settimana Leggi su media.tio.ch

linosegna : RT @ubernograzie: Graziano Mesina ancora in fuga Giallo sulle telecamere fuori uso - Zazoom Blog #taxi #Abusivi #NoUber - ubernograzie : Graziano Mesina ancora in fuga Giallo sulle telecamere fuori uso - Zazoom Blog #taxi #Abusivi #NoUber - faberskj : RT @damincalza: @faberskj @OssimoroJu29ro Io li ho amato lo stesso, come il taxi giallo Poulsen, Amauri,Thiago,Krasic ?? quando hanno quella… - damincalza : @faberskj @OssimoroJu29ro Io li ho amato lo stesso, come il taxi giallo Poulsen, Amauri,Thiago,Krasic ?? quando hann… -

Ultime Notizie dalla rete : taxi “giallo”