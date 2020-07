Uccide i genitori e vaga per le strade con le mani sporche di sangue: orrore a Torino (Di martedì 14 luglio 2020) Uccide i genitori a Torino e poi vaga per le strade di Collegno. Un terribile fatto di sangue scuote un’intera città. Un trentenne è stato sottoposto a fermo per duplice omicidio. I carabinieri l’hanno fermato in strada poco prima della mezzanotte. Era in stato confusionale e aveva le mani ancora sporche di sangue. Ai militari che lo hanno portato in caserma per accertamenti il giovane ha confessato di aver ucciso il padre e la madre, rispettivamente di 69 e 60 anni, in casa, nel quartiere Mirafiori a Torino. Uccide i genitori e poi vaga per le strade Dai primi accertamenti dei carabinieri del Comando provinciale di ... Leggi su secoloditalia

