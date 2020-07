Svolta Osimhen, Giuntoli è in Francia! CdS: "Il Napoli vuole chiudere per la punta e Gabriel" (Di martedì 14 luglio 2020) Il Napoli accelera per Victor Osimhen. Il ds Giuntoli è in Francia, blitz che può diventare decisivo. Leggi su tuttonapoli

tuttonapoli : Svolta Osimhen, Giuntoli è in Francia! CdS: 'Il Napoli vuole chiudere per la punta e Gabriel' - ElvyAres : RT @enzogoku69: ??Su #Osimhen inutile stare dietro ad ogni soffio di vento! Ogni 5 minuti si scrive qualcosa di diverso e si aspetta la svol… - Davide1926___ : RT @enzogoku69: ??Su #Osimhen inutile stare dietro ad ogni soffio di vento! Ogni 5 minuti si scrive qualcosa di diverso e si aspetta la svol… - enzogoku69 : ??Su #Osimhen inutile stare dietro ad ogni soffio di vento! Ogni 5 minuti si scrive qualcosa di diverso e si aspetta… - infoitsport : Osimhen-Napoli, presto la decisione: svolta tra lunedì e martedì – RPN -