Skull & Bones reboot e trasformazione in gioco live service? Lo sviluppo sarebbe ripartito da zero

Skull & Bones continua ad essere avvolto nel mistero. Il gioco di combattimento navale di Ubisoft originariamente doveva uscire alla fine del 2018, prima di essere rinviato. Quest'anno, Jason Schreier ha riferito che lo sviluppo del gioco era stato riavviato più volte e probabilmente non sarebbe arrivato presto. Da allora non abbiamo sentito più nulla di sostanziale.Ora, un nuovo report di VGC potrebbe aver fatto luce su quello che sta accadendo a Skull & Bones. Secondo il sito, Skull & Bones starebbe lottando per differenziarsi dagli altri franchise di Ubisoft e il suo riavvio dello sviluppo ha visto il gioco

